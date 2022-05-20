На своей странице в Instagram врач рассказала, что сахар и холестерин в крови, а также артериальное давление необходимо жестко контролировать. По ее словам, именно эти три фактора повреждают сосуды и усугубляют имеющиеся заболевания, информирует «НБН».

Писаревская объяснила, что высокое давление раздувает сосуды, как воздушные шарики, и чем чаще это происходит, тем больше изменений происходит. После нормализации давления сосуд уже деформирован и в один момент «шарик» может разорваться. Давление выше 140/90 разрушает сосуды, даже если у человека хорошее самочувствие.

Кардиолог отметила, что разрушению сосудов способствует холестерин, который их забивает. В результате появляются холестериновые бляшки, которые останавливают в сосудах кровоток.

Также несет угрозу здоровью сосудов высокий сахар, он разъедает их подобно кислоте. По этой причине возникают воспаления и ускоряется появление бляшек и разрывов сосудов.

Медик обратила внимание на то, что эти три процесса обычно люди не ощущают, но в то же время они становятся причиной почти всех основных заболеваний сосудов и сердца.

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