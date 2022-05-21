Рекомендации эксперта опубликовали в Telegram-канале «Психологическая поддержка». По словам Волошиной, сегодня для украинцев стресс стал нормой. Он влияет на эмоции, настроение и поведение человека, способствуя появлению нехороших процессов в организме, информирует «НБН».

Эксперт отмечает, что регулярное эмоциональное истощение делает уязвимой центральную нервную и эндокринную системы. Как результат, у человека меняется поведение, он может начать переедать или недоедать, злоупотреблять спиртными напитками, наркотиками. Также под влияние стресса на ЦНС может возникнуть социальная абстиненция.

Стресс сказывается на работе респираторной и сердечно-сосудистой систем: у человека ускоряется дыхание, что приводит к трудностям при астме или эмфиземе. Также повышается артериальное давление, усиливая риск сердечного приступа или инсульта.

Хронический стресс заставляется находиться мышцы в полном напряжении, по этой причине начинаются боли в теле. Эмоциональное истощение затрагивает и пищеварительную систему (последствия – диарея, запоры, тошнота, рвота, боли в животе) и иммунную (уязвимость к вирусным заболеваниям, увеличение длительности восстановления после болезней и травм).

Также стресс бьет по репродуктивной системе, что выражается в снижении уровня тестостерона и, в отдельных случаях, возникновения импотенции у мужчин, и нерегулярной менструации и усилении болевых ощущений у женщин.

Чтобы избежать таких серьезных последствий для своего организма Волошина рекомендует следовать простым рекомендациям: не забывать о физических нагрузках, заниматься деятельностью, которая приносит вам удовольствие, общаться с родными и друзьями, нормализовать режим сна, а также выполнять рутинные дела и планировать свой день.

Отметим, что снижению стресса и тревоги способствует правильное питание. Диетолог рассказала, что ежедневно класть в тарелку, чтобы стабилизировать свое состояние.