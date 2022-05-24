Медик не отрицает, что каши – это полезное блюдо, однако важно знать, из каких круп ее не стоит готовить. По ее словам, рисовая и манная крупы способствуют повышению уровня глюкозы в крови, информирует «НБН» со ссылкой на «Новости Ю».

Соломатина объяснила, что эти крупы содержат много крахмала, поэтому имеют высокий гликемический индекс. Это означает, что у человека, который позавтракал такой кашей, поднимается уровень сахара в крови, что вредит не только людям с сахарным диабетом, инсулинорезистентностью, лишним весом, а и здоровым, кто злоупотребляет этими крупами.

Диетолог добавила, что заряд энергии, который появляется после завтрака рисовой или манной кашей, быстро исчезает, а ему на смену приходит чувство голода и сонливость. Если человек имеет заболевания, связанные с плохой утилизацией сахара, у него может появиться раздражительность, тревожность и головные боли.

Как советует врач, для первого приема пищи лучше отдать предпочтение овсяной и кукурузной кашам, которые имею полезные свойства.

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