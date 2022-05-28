На сегодня в Украине не зарегистрированы случаи заражения обезьяньей оспой, однако представитель здравоохранительного ведомства считает, что недуг в любом случае доберется до нашей страны, информирует «НБН» со ссылкой на «Суспільне».

По словам главного санитарного врача Украины, чтобы подхватить обезьянью оспу человеку недостаточно просто пообщаться с инфицированным или пожать ему руку. Должен произойти длительное соприкосновение с выделениями или какими-то биологическими материалами заболевшего. Кузин подчеркнул, что соответствующий контакт происходит в основном в быту, поэтому скорость передачи заболевания не такая высокая, как при коронавирусе.

Представитель Минздрава отметил, что в мире не планируют проводить массовую вакцинацию от обезьяньей оспы, поскольку она редко протекает в тяжелой форме и имеет минимальную скорость. Кузин уверен, что подобные случаи будут фиксировать и в Украине, однако эпидемиологической вспышки не будет.

Главный санитарный врач заверил, что украинские специалисты знают, как лечить и чем лечить, и что нужно применять, чтобы этот случай локализировать.

«Я не уверен, что будет вспышка», — подчеркнул Кузин.

Такого же мнения придерживается исполнительный директор CEPI Ричард Хатчетт. Эксперт объяснил, почему обезьянья оспа не перерастет в эпидемию на подобие распространения коронавирусной инфекции.