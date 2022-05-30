Об этом сообщил Нигерийский центр по контролю за заболеваниями, передает «НБН».

В Нигерии один человек умер от обезьяньей оспы. Болезнь забрала жизнь у 40-летнего мужчины, который страдал сопутствующим заболеванием и принимал иммунодепрессанты.

Нигерийский центр по контролю за заболеваниями сообщил, что всего в 9 штатах страны подтвержден 21 случай заболевания обезьяньей оспой. Один из них летальный.

В последний раз смерть от обезьяньей оспы в Нигерии была зарегистрирована в 2019 году. Данная болезнь часто встречается в Нигерии, Бенине, Камеруне, ЦАР, Либерии и других африканских странах.

Однако в последнее время обезьянья оспа начала распространяться Европой.

Тем временем, на экономическом форуме в Давосе прозвучало мнение, что обезьянья оспа не перерастет в новую пандемию, как это было с коронавирусом.