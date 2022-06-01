Эксперт рассказала, что нельзя есть перед употреблением спиртных напитков. По словам диетолога, обычно люди вместе с алкоголем едят вредную, жареную, острую пищу. Такое сочетание становится причиной изжоги, информирует «НБН» со ссылкой на The Sun.

Сусед рекомендует не кушать шоколад вместе с крепкими напитками. В этом лакомстве содержится кофеин, который в сочетании со спиртным оказывает негативное воздействие на организм. Кроме того, это кондитерское изделие может маскировать симптомы употребления алкоголя и дать ложное ощущение, что можно выпить больше.

Эксперт советует взять в качестве закуски гуакамоле, поскольку авокадо содержит полезные жиры, замедляющие всасывание алкоголя.

Диетолог отметила, что не стоит сочетать крепкие напитки с острой и жареной едой, которая раздражает стенки желудка. Перед употреблением алкоголя лучше кушать что-то сытное – овсяную кашу, мясо с овощами, рагу или печеный картофель со свежими овощами.

Диетолог рассказала, что можно минимизировать ущерб для организма, в частности для желудка, который поглощает 20% выпитого спиртного. Для этого нужно перед употреблением горячительных напитков выпить на 1-2 литра воды больше, чем обычно.

Также стоит отказаться от газировки, содержащей углекислый газ, который ускоряет усвоение алкоголя. Кроме того, желудок перед употреблением спиртного должен быть полным, что позволит организму замедлить усвоение алкоголя и постепенно выводить его.

Как сообщалось, американские ученые выделили группу людей, которой категорически противопоказаны алкогольные напитки.