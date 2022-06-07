Об этом пишет «Хартия97», передает «НБН».

Диетологи перечисли сезонные продукты, которые стоит добавить в свой рацион в июне для поддержания здоровья.

Чеснок он полезен для нормализации работы нервной системы и при умственных нагрузках. У пожилых людей предупреждает инсульты.

Спаржа. Этот полезный продукт богат на фолиеву кислоту. Спаржа также помогает бороться с возбудителями инфекционных заболеваний.

Редис. Этот овощ богат на витамины С и В. А также содержит железо, калий, клетчатку, фитонциды. Употребления редиса способствует нормализации работы кишечника и нормализации уровня холестерина.

Кабачки. Овощ богат на разного рода витамины: А, В, С, Н, РР. Также он богат на пектины, они способствуют эффективному выводу из организма радионуклидов.

Лук-порей. Этот овощ богат на витамин С. Причем, при хранении содержание данного витамина в овоще только увеличивается.

Кроме того, в июне можно добавить в свой рацион фрукты: бананы, нектарины. Бананы содержат калий и магний, которые позитивно влияют на состояние сердечно-сосудистой системы. А вот употребление нектарин повышает гемоглобин в крови.

Стоит также не забывать, что в июне начинается сезон ягод. Клубника, черника, смородина, черешня – все они богаты на разные витамины и микроэлементы.

Ранее мы писали о пользе черники.