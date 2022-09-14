Несмотря на то, что врачи рекомендуют осенью принимать некоторые витамины, например, витамин D, любому человеку стоит предварительно проконсультироваться со специалистом, информирует «НБН» со ссылкой на издание «Жіночий світ».

По словам Бережной, если человек самостоятельно покупает витамины, он должен ознакомиться с противопоказаниями к их приему. Гастроэнтеролог подчеркнула, что некоторые заболевания могут обостриться из-за неграмотного приема таких препаратов.

В частности, витамины запрещены при процессах, которые связаны с бактериальной инфекцией. Медик объяснила, что бактерии могут поддерживать свою жизнедеятельность с помощью таких органических веществ. Сначала пациент должен пройти лечение и уже после начинать курс приема витаминов.

Как отметила врач, витамины противопоказаны также при остром воспалении в ЖКТ и активных язвенных процессах. Если у пациента с хроническими заболеваниями не обостренное состояние, ему могут назначать витамины.

Напомним, что врач-нутрициолог рассказала о последствиях бесконтрольного приема витаминов.