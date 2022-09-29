Как сообщает «НБН» со ссылкой на U.S.News, в отличие от диабета 2 типа, диабет 1 типа не связан с избыточным весом и чаще всего диагностируется в детстве.

Заболевание считается редким, среди 285 тыс обследованных детей им заболело всего 0.04%, однако этот риск был гораздо выше, чем в среднем в популяции.

С учетом распространенности коронавируса это может оказаться настоящей проблемой. Тем более, что лекарства от диабета не существует, и страдающие им вынуждены принимать синтетический инсулин до конца дней.

Шуибинг Чен, адъюнкт-профессор Weill Cornell Medicine в Нью-Йорке заявила, что SARS-CoV-2, вызывающий COVID вирус, был обнаружен в бета-клетках поджелудочной железы пациентов, умерших от инфекции. Именно бета-клетки отвечают за выработку инсулина. Команда Чен обнаружила, что инфекция SARS-CoV-2, по идее, изменяет бета-клетки таким образом, что снижается экспрессия инсулина и повышается экспрессия глюкагона – гормона, что повышает уровень сахара в крови.

При этом ее коллега Ронг Сюй, автор исследования, пока опасается заявлять, что именно коронавирус привел к диабету. Возможно, считает специалист, именно аутоиммунитет вызвал инфекционную болезнь.

Впрочем, на этот счет существуют разные мнения. Аарон Глатт, руководитель отдела инфекционных заболеваний в одной из больниц штата Нью-Йорк, рассказывает, что теория о возникновении диабета из-за какого-либо инфекционного заболевания не нова.

Также ранее мы сообщали о том, можно ли на фоне коронавируса подхватить грипп: объяснение вирусолога