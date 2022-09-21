Вирусолог Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта Петр Чумаков не исключает развитие совмещенной инфекции при одновременном заражении и ковидом, и гриппом. Однако, как успокоил специалист, это скорее экзотические случаи, информирует «НБН» со ссылкой на EuroMD.

Он отметил, чаще всего пациенты инфицируются чем-то одним, а после могут подхватить еще один вирус. В то же время первый вирус начинает производить в организме интерферон, который будет препятствовать проникновению в клетки другого.

Как объяснил Чумаков, если второй возбудитель заболевания попадет в дыхательные пути, он не вызовет болезнь. По его словам, для вирусных инфекций это типично.

Напомним, что ВОЗ объявила эпидемию обезьяньей оспы, в Украине уже подтвердили случай заражения этим вирусом. Специалисты развенчали главные мифы о заболевании.