Врачи объясняют, что пищевод может серьезно пострадать от ожогов чувствительной слизистой оболочки, если вы приготовили кофе с использованием воды температурой от 90 до 95 градусов и сразу начали его пить, информирует «НБН» со ссылкой на журнал Storinka.

По словам медиков, кипяток усиливает гастроэзофагеальный рефлюкс, то есть воспаление пищевода, что чревато развитием онкологического заболевания.

Онкологи Тегеранского университета медицинских наук выяснили, что слишком горячие напитки практически в два раза повышают риск развития рака пищевода.

Исследования в Великобритании показали, что употребление горячего и очень горячего кофе повышают риск появления злокачественной опухоли в пищеводе в 5,5 раза.

Ранее медики объяснили, что изменится в организме человека с отказом от кофе и почему лучше отдать предпочтение чаю.