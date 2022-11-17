Медик рассказала, что одна чашка лате содержит 120 калорий и каждый дополнительный ингридиент в напитке непременно отразится на вашей фигуре, информирует «НБН» со ссылкой на ua-novosti.info.

По словам Пановой, специи и пряности в кофе не опасны для талии в отличие от сахара, молока, сливое и сиропов, которые многие добавляют в напитки. Диетолог отметила, что кашечка кофе с такими добавками после приема пищи незаметно добавит калорий.

Врач рассказала, что не поможет и трюк с заменой животного молока на растительное, поскольку оно равнозначно по калорийности.

Лучше всего добавлять в кофе сок лимона или пряности. Если вы не можете пить чистый кофе, придется сделать сложный выбор между молоком и сахаром.

Напомним, что онкологи объяснили, почему нельзя пить кофе или чай сразу после приготовления.