Специалист в области правильного питания в своем блоге в Instagram рассказала, что важно правильно выбрать и приготовить кофе, чтобы получить от него пользу для организма, информирует «НБН».

Диетолог советует отдавать предпочтение кофе в зернах, поскольку молотый теряет часть своего аромата. Измельчайте зерна непосредственно перед заваркой.

По словам Фус, наихудшие напитки – растворимый кофе или «3 в 1» в пакетиках. В них кладут большое количество сахара, вредные жиры, эмульгаторы, а также добавляют усилители вкуса и запаха, последние оказывают негативное влияние на печень.

Эксперт советует заваривать кофе с помощью бумажных фильтров, через которые беспрепятственно проходят полифенолы – полезные антиоксиданты, содержащиеся в зернах.

Специалист напомнила, что не стоит пить кофе натощак, чтобы не раздражать слизистую желудка, а также употреблять напиток после еды, которая содержала железо, поскольку элемент будет хуже усваиваться.

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