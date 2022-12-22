В интервью изданию Новини.Live эксперт рассказала, что для психики человека очень важно время от времени устраивать себе праздники. Поэтому сейчас украинцам необходимо отмечать Новый год, информирует «НБН».

«Если мы будем думать только о том, как хорошо всё было в прошлом году и как всё плохо сейчас, мы станем психологически уязвимыми», — объяснила Рыхальская.

Психиатр отметила, что враг хочет, чтобы украинцы впадали в плохое настроение, в депрессивные состояния и разочарование. Людям необходимо уравновешивать отрицательные эмоции чем-то положительным, ведь такой баланс сохраняет нашу нервную систему.

Многие украинцы говорят: «Когда победим, тогда и отпразднуем». Эксперт подчеркнула, что сейчас нам очень нужны праздники и их ни в коем случае нельзя их откладывать.

Кроме того, непозволительно не отмечать Новый год, если в семье есть дети. Малыши не виноваты в происходящем, они ждут положительные эмоции, подарки и взрослые обязаны им их дать.

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