В холодное время года медик советует пить травяные чаи, которые укрепляют иммунитет. Однако самым лучшим «витаминным коктейлем» зимой является чай из ягод шиповника, информирует «НБН» со ссылкой на Woman 24.

Красные ягоды богаты на витамин С, который способствует активному синтезу лимфоцитов, отвечающих за борьбу с инфекциями. Также в составе шиповника есть антиоксиданты, которые в сочетании с витамином С улучшают работу сердца и сосудов.

Ортопеды рекомендуют употреблять этот напиток в холодное время года, чтобы укрепить суставы и уменьшить симптоматические боли в конечностях, поскольку зимой риск воспаления повышен.

Также чай из шиповника снижает риск появления заболеваний печени и почек. Кроме того, ягоды способствуют нормализации работы пищеварительной системы и ускоряют метаболизм.

Ранее кардиолог рассказала, как защититься от обморожения.