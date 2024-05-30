В разговоре с Ангелиной Усановой нутрициолог отметила, что правильное питание имеет определенные принципы. Чтобы употреблять здоровую пищу, нужно менять основу, базу рациона, а не ограничивать себя, информирует «НБН».

По словам Стрельцовой, «запрещенную» еду, которую вы очень любите, нужно оставить в качестве вознаграждения. Позволяйте себе фастфуд или сладости при условии, что 80% рациона были сбалансированными.

Специалист рассказала, что это правило она использует с детьми: неделю она контролирует их питание, а на выходных позволяет есть, что хочется. При таком подходе фастфуд не навредит.

Также не менее важно знать «продуктовую азбуку» – уметь выбирать продукты в магазине, брать лучшее из того, что предлагают, составлять из них базу здорового и полезного рациона.

Напомним, нутрициолог рассказала, можно ли пить кофе на голодный желудок.