Мочалка для душа помогает хорошо очистить тело, делая водные процедуры максимально эффективными. Важно знать правила ухода за этим предметом личной гигиены, чтобы не вызвать проблемы со здоровьем.

После купания нужно, чтобы мочалка высыхала на воздухе – это поможет предотвратить размножение микробов. Изделия из сетки стоит дезинфицировать. Мочалку рекомендуется менять каждую пару недель, пишет «НБН» со ссылкой на британское издание Express.

Доктор Нахид Али из Монреаля рассказал, что этот предмет гигиены способен накапливать плесень, омертвевшие клетки, бактерии, что провоцирует появление раздражения на коже, грибка и инфекций.

Постоянно влажное изделие станет идеальной средой для размножения вредоносных бактерий. Такой предмет гигиены нанесет вред людям с экземой, чувствительной кожей и ослабленной иммунной системой.

Также врач предупредил, что мыть голову с помощью мочалки, как делают некоторые – плохая идея. Такой способ вызовет раздражение кожи, фолликулит и истончение волос.

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