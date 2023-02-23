О том, что любой объем алкоголя, в целом, отрицательно влияет на здоровье, и особое внимание следует уделить глазам, если пока не отказались от этих вредных напитков, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, которую в своем Instagram-аккаунте опубликовал врач-офтальмолог Дмитрий Павленко.

По словам специалиста, безопасной дозы алкоголя попросту не может быть, так как алкогольная интоксикация может начаться даже от небольшого бокала вина.

А еще, употребление спиртосодержащих напитков повышает риск развития указанных заболеваний, таких как:

катаракта;

глаукома;

болезнь «сухого» глаза;

возрастная макулярная дегенерация;

центральная серозная хориоретинопатия.

Врач-офтальмолог акцентировал, что помимо этого, некачественный алкоголь часто содержат и древесный спирт — метанол, из-за поражения организма которым, произойдет еще и полная потеря зрения и, возможно, летальный исход.

Неприятности могут произойти и в самых простых ситуациях: удары, нанесенные пробкой от бутылки шампанского, тоже могут быть весьма опасными, поскольку приводят к постепенному падению остроты зрения, а иногда и к потере глаза, если своевременно и аккуратно не снять проволочное крепление.

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