Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на на греческий портал «Pronews«.

Так, по данным одного из порталов в список продуктов, которые помогают очистить кровь от лишнего сахара, а также от различных токсинов входит свекла. Известно, что свекла содержится железо, магний и ещё множество полезных вещей.

Эксперты также отметили, что наибольшую пользу данный овощ приносит, если его есть сырым. В таком виде она становится более эффективной и не теряет свои свойства.

Также в список продуктов «чистильщиков» крови относят чеснок. Известно, что данный овощ имеет антибактериальные свойства, поэтому на организм он действует практически как антибиотик.

Помимо этого греческие медики в список полезных продуктов отнесли: лимон, имбирь, капусту, брокколи, бурый рис и кардамон.

Напомним, что ранее эксперты рассказывали о том, какие напитки нельзя употреблять на голодный желудок.