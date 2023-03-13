Медики озвучили пять простых рекомендаций, которые помогут адаптироваться к жизни по новому времени, информирует «НБН» со ссылкой на EveryDayHealth.

Врачи советуют стараться ежедневно отправляться в кровать в одно и то же время, чтобы обеспечить организму полноценный отдых. Позаботьтесь о том, чтобы место для сна было комфортным, а также откажитесь от употребления кофеина на ночь.

За неделю до перевода часов начните сдвигать свой график на необходимое время. Каждый день на 15 минут назад отодвигайте время засыпания и вставайте на 15 минут раньше.

После пробуждения старайтесь не хвататься за гаджеты, которые излучают синий свет, а начинать день с получения солнечных лучей через окно или на улице. Это также поможет настроить биологические часы.

Эксперты советуют пересмотреть и время последнего приема пищи, так как поздний ужин может усложнить процесс засыпания. Ешьте за 3-4 часа до того, как отправитесь в кровать. Время ужина можно начать ежедневно отодвигать на 15 минут на протяжении недели.

Также специалисты рекомендуют перевести часы за день до перехода на летнее время, что поможет избежать путаницы и настроиться на новый график.

Напомним, британский врач рассказал о методике 10-3-2-1, которая помогает улучшить качество сна.