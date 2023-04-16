Об этом пишет «НБН«, со ссылкой на «Women 24«.

Глюкоза является одним из самых важных источников энергии для каждого человека, но в случае, если клетки организма не могут должным образом усваивать сахар в организме начинаются проблемы, одной из которых можно стать сахарный диабет.

Американские врачи рассказали о том, какие признаки сахарного диабета могут преследовать вас в самом начале возникновения болезни. В список симптомов сахарного диабета входят: сильное чувство голода, непонятная усталость, ухудшения зрения, постоянная жажда, частое мочеиспускание. Кроме того, в списке симптомов могут оказаться онемение конечность, повреждение нервов и другое. Стоит отметить, что некоторые из этих симптомов могут появляться на более поздних стадиях.

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