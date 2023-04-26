Специалисты напомнили, что в чае, как и в кофейных зернах, есть кофеин, который стимулирует нервную систему. Конечно, в чае его содержится намного меньше, чем в «утреннем» напитке, однако и этой дозы хватит, чтобы создать проблемы с засыпанием.

Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на Оbozrevatel.

Также чай обладает мочегонным действием: чашка этого напитка перед сном может разбудить вас среди ночи для похода в туалет и, возможно, неоднократно.

Проблемы со сном могут создать и содержащиеся в чае танины, которые мешают правильному усвоению железа. Одно из проявлений железодефицитной анемии – сложности с засыпанием.

Чтобы хорошо отдохнуть ночью, отдавайте предпочтение травяным чаям, которые оказывают успокаивающее действие на организм и помогают уснуть.

Ранее диетолог объяснила, когда пить и как правильно заваривать кофе, чтобы получить максимум пользы от напитка.