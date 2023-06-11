Об этом пишет «НБН«, со ссылкой на профессора Калифорнийского университета Кристал Чжоу.

Чжоу заявляет, что в случае, если у вас возникает небольшая температура тела вам не нужно сразу же принимать препараты, которые сильно снижают жар. Чжоу говорит, что принимать парацетамол, либо же ибупрофен нужно лишь в том случае, если температура вашего тела больше 38 градусов, но, если же температура уже равна 40 или больше градусам, то в таком случае вам необходимо немедленно обратится к врачам. Также при температуре она рекомендует принимать ибупрофен, так как она безопаснее, кроме того, ни в коем случае нельзя принимать несколько препаратов сразу.

Довольно похожая ситуация с препаратами от кашля. При его появлении профессор рекомендует принимать отхаркивающие препараты, а не подавляющие. Также она рекомендует ни в коем случае не принимать их одновременно и не использовать антибиотики, ведь они бессильны против подобных инфекций.

Напомним, ранее мы писали о продукте, который поможет бросить курить.