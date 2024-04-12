В Центре общественного здоровья Минздрава Украины опровергли три народных метода, которыми некоторые люди до сих пор пользуются для извлечения клеща из тела, информирует «НБН».

По словам специалистов, категорически нельзя вырывать паукообразного, давить, заливать его спиртом или маслом. Рекомендуется приобрести специальное устройство для съема клещей в ближайшем зоомагазине или ветеринарной аптеке.

С помощью этого приспособления нужно аккуратно раскачать тело кровососа и осторожно начать его выкручивать в одном направлении. Такой метод поможет полностью извлечь клеща из кожи, не оставив в ранке его голову.

Если специального устройства нет, действуйте по этой же схеме, используя пинцет или нитевую петлю. Также членистоногого можно вытащить просто пальцами, предварительно обернув их для защиты в салфетку.

После извлечения кровососа обработайте ранку антисептиком, вымойте руки с мылом. На протяжении трех недель наблюдайте за своим самочувствием, в случае повышения температуры или появления красноты на коже обратитесь за медицинской помощью – эти симптомы могут свидетельствовать об инфекции.

Ранее семейный врач объяснила, когда укус клеща становится опасным и требует лечения.