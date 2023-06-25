Об этом пишет «НБН«.

Известный психолог заявляет, что в том случае, если ночью вы не будете спать столько времени, сколько необходимо вашему организму, а вместо этого работать, то тогда вы можете столкнуться с серьезными проблемами. В число таких проблем может войти повышенная тревога, депрессия, перепады настроения, уменьшение работоспособности, а также большое количество других проблем.

Более того, работа в ночное время может способствовать развитию таких серьезных болезней как сахарный диабет и гипертония, а в некоторых случаях это может привести даже к раку, так как это приводит к нарушении уровня мелатонина, который в свою очередь является антиоксидантом и играет очень важную роль в сдерживании роста клеток.

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