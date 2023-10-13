Врач Кевин Мартинез отмечает, что пищевое отравление может произойти у любого человека, поэтому важно каждому понимать, как уменьшить основные симптомы отравления – расстройство желудка, диарею и рвоту.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на Healthline.

По словам медика, пищевое отравление может привести к обезвоживанию, поэтому организм нуждается в жидкости. Поэтому важно пить много воды маленькими глотками или рассасывать кубики льда. Разрешено употребление чая и газированных напитков без кофеина. Хорошо поможет справиться с тошнотой имбирный чай.

Мартинез предлагает добавить в рацион овощной или куриный бульон и рекомендует есть мягкую пищу с низким уровнем жира и клетчатки. Например, крупы, тосты, овсяные хлопья, яблочное пюре, бананы, желе и мед.

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