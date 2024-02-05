Как информирует «НБН», обращение президента было опубликовано на всех официальных страницах главы государства в социальных сетях.

В частности, Зеленский заявил следующее:

Вместе с главой правительства Украины Шмыгалем сегодня утром мы обсудили усиление политики героев – политики ветеранов. Шаги, которые смогут справиться с проблемами в этой сфере, а также придадут уверенности нашим людям. Шаги перезагрузки – и не только в этом направлении. При всем уважении к министру, это вопрос исключительно менеджмента. Украинскому государству нужна сила, свежая энергия, а также достаточное лидерство в каждой сфере. В этой войне мы однозначно должны победить. В этом году нужно сделать максимум, то есть даже больше, нежели возможно.