Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на Novosti24

Хотя предсказать все возможные риски невозможно, определённые меры способны снизить вероятность преждевременной смерти. Одним из таких методов является правильное питание, которое помогает в борьбе с хроническими заболеваниями, представляющими серьезную угрозу долголетию.

На фоне исследований особое внимание привлекает чай из крапивы. Этот напиток, приготовленный из сушёных листьев растения, богат полифенолами, которые играют ключевую роль в профилактике и лечении воспалительных заболеваний, таких как диабет, болезни сердца и рак. Исследования показывают, что крапива проявляет значительную эффективность в лечении рака простаты и молочной железы.

Кроме того, крапива содержит мощные антиоксиданты, которые защищают организм от старения и клеточного повреждения. Не менее важно, что растение демонстрирует многообещающие результаты в контроле уровня глюкозы в крови и улучшении производства инсулина, что может стать значительным подспорьем в борьбе с диабетом.

Напомним, ранее мы писали о том, что эксперты объяснили, почему важно не пропускать первый прием пищи и когда следует начинать завтрак.