Медик рассказала, что дети часто сталкиваются с эмоциональными переживаниями и их внутренний дискомфорт может проявляться в грызении ногтей или обкусывании кожи вокруг ногтя, информирует «НБН».

Невролог на своей странице в TikTok опубликовала видео, в котором объяснила, что у ребенка обычно такая привычка имеет сопутствующие нарушения – эмоциональную нестабильность, нарушения сна или повышенную тревожность.

Топоркова рекомендует родителям обращать внимание на то, в каких обстоятельствах находится ребенок. Глубокие проблемы могут быть связаны с семейными конфликтами, трудностями в социальном взаимодействии и школьным стрессом.

Чтобы ребенок перестал грызть ногти нужно попытаться найти триггеры, которые вызывают стресс и тревогу, и попытаться их устранить, создать для него комфортную среду.

Также нужно откровенно говорить с сыном или дочерью об их эмоциях и чувствах, дать им понять, что с таким состоянием можно справиться. Кроме того, стоит отвлекать ребенка от этой привычки, переключая его внимание на интересные занятия.

Врач рекомендует проконсультироваться со специалистом, если ребенок долгое время грызет ногти и это сопровождается ранее перечисленными сопутствующими нарушениями.

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