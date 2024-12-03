Швец на своей Facebook-странице высказался об экстремальной диете OMAD (one meal a day), которая предусматривает жесткие ограничения в питании, информирует издание «НБН».

Как объяснил гастроэнтеролог, интервальное голодание предполагает прием пищи в определенные часы, однако в диете OMAD «пищевое окно» сокращается до одного часа в день, что может стать настоящим испытанием для организма.

Такая система питания действительно способствует потере веса, однако, как рассказал врач, она может вызвать метаболический стресс – человек начинает переедать из-за длительного голодания, пытаясь компенсировать недостаток пищи. Также при такой диете вы не получите все необходимые калории и нутриенты, необходимые для физической активности.

По словам диетолога, для похудения можно использовать менее жесткие подходы, например, есть между закатом и восходом, завершать прием пищи до 18-19 часов, а также готовить богатые на белок завтраки.

Швец советует адаптировать график питания к вашим физическим потребностям и режиму дня, а к диете OMAD подходить осторожно, учитывая индивидуальные особенности организма.

Напомним, диетологи назвали 5 эффективных пищевых привычек, которые помогут похудеть и оставаться в форме.