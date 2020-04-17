Продукты в Украине начали дешеветь — Нацбанк
В Национальном банке Украины отметили, что спрос на товары значительно упал и, соответственно, стали дешеветь сами продукты.
Об этом пишет «НБН» ссылаясь на пресс-службу НБУ.
«За прошедшую неделю, в среднем, цена на продукты начала снижаться. Это произошло благодаря спаду ажиотажа, сбалансированной ситуации на валютном рынке и адаптации украинцев к новым условиям».
Среди продуктов, цена которых снизилась в период карантина есть:
- Гречка — на 0,3%
- Ячневая крупа — на 0,4%
- Пшено — на 1,4%
- Рис — на 0,7%
- Лимоны — на 9,3%
«Уже две недели подряд мы наблюдаем также снижение цен на овощи из борщового набора. Но вот стали подниматься цены на фрукты, в частности, на яблоки».
Помимо этого в НБУ отмечают спад цен на некоторые лекарства и топливо.
Напомним, ранее мы писали, что в Украине подорожали практически все молочные продукты.