Продукты в Украине начали дешеветь — Нацбанк

В Национальном банке Украины отметили, что спрос на товары значительно упал и, соответственно, стали дешеветь сами продукты.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на пресс-службу НБУ.

«За прошедшую неделю, в среднем, цена на продукты начала снижаться. Это произошло благодаря спаду ажиотажа, сбалансированной ситуации на валютном рынке и адаптации украинцев к новым условиям».

Среди продуктов, цена которых снизилась в период карантина есть:

Гречка — на 0,3%

Ячневая крупа — на 0,4%

Пшено — на 1,4%

Рис — на 0,7%

Лимоны — на 9,3%

«Уже две недели подряд мы наблюдаем также снижение цен на овощи из борщового набора. Но вот стали подниматься цены на фрукты, в частности, на яблоки».

Помимо этого в НБУ отмечают спад цен на некоторые лекарства и топливо.

Напомним, ранее мы писали, что в Украине подорожали практически все молочные продукты.