Прекращайте работу немедленно – госсекретарь США Помпео сделал заявление по поводу российских газопроводов

Вашингтон включил в санкционный закон CAATSA газопроводы Кремля «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Данную информацию сообщил Госсекретарь США Майк Помпео.

Об этом Майк Помпео рассказал во время брифинга, сообщает НБН.

При этом Помпео уточнил, что «под санкции подпадут инвестиции и другие виды деятельности», которые связанные с реализацией данных проектов Кремля. Госсекретарь США порекомендовал компаниям-участницам, которые задействованы в реализации данных российских газопроводов, прекратить свою работу.

Американский политик отметил, что США не рассматривают «Северный поток-2» и «Турецкий поток», как коммерческие проекты. Помпео заявил, что с помощью данных газопроводов РФ хочет «усилить зависимость стран Европы от российских энергоносителей».

Не обошел вниманием Помпео и Украину. Госсекретарь заявил, что эти газопроводы предоставляют угрозу Украине.

Стоить отметить, что в МИД Украины не замедлили с ответом. В министерстве заявили, что приветствуют действия Штатов.

2/3 We welcome further US measures to halt Russia-driven Nord Stream 2 project whose completion would pose a major threat to Europe’s solidarity.

— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) July 15, 2020