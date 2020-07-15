Прекращайте работу немедленно – госсекретарь США Помпео сделал заявление по поводу российских газопроводов

Экономика
Ольга Гергелюк0
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Вашингтон  включил в санкционный  закон CAATSA газопроводы Кремля «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Данную информацию сообщил Госсекретарь США Майк Помпео.

Майк Помпео
Майк Помпео. Фото — focus.ua

Об этом Майк Помпео рассказал во время брифинга, сообщает НБН.

При этом Помпео уточнил, что «под санкции подпадут инвестиции и другие виды деятельности», которые связанные с реализацией данных проектов Кремля. Госсекретарь США порекомендовал компаниям-участницам, которые задействованы в реализации данных российских газопроводов, прекратить свою работу.

«Прекращайте работу немедленно, либо рискуете получить неприятные последствия», — заявил Помпео.

Американский политик отметил, что США не рассматривают «Северный поток-2» и «Турецкий поток», как коммерческие проекты. Помпео заявил, что с помощью данных газопроводов РФ хочет «усилить зависимость стран Европы от российских энергоносителей».

Не обошел вниманием Помпео и Украину. Госсекретарь заявил, что эти газопроводы предоставляют угрозу Украине.

«Они (газопроводы «Северный поток-2» и «Турецкий поток». ред)  являются инструментами, которые подрывают Украину, перекрывая транзит газа через эту критически важную демократическую страну», — заявил Помпео.

Стоить отметить, что в МИД Украины не замедлили с ответом. В министерстве заявили, что приветствуют действия Штатов.

Как известно, ранее известный аналитик Михаил Крутихин заявлял, что в РФ нет шансов достроить дном Балтийского моря газопровод «Северный поток-2».

Ранее мы сообщали, что Россия разочарована действиями Киева. 

 

 

 

 


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