О том, как сейчас выглядит стоимость популярных овощей и фруктов, пишет «НБН», ссылаясь на ценовой мониторинг, опубликованный профильным порталом «Минфин».

Стоимость яблок от отечественных производителей, если сравнивать с маем, в среднем подросла с 25,38 гривны/килограмм до 30,75 гривны/килограмм, а относительно доступный сорт «Айдаред» прыгнул в цене с 36,37 гривны/килограмм до 41,50 гривны/килограмм.

Однако садовая земляника, она же клубника, стала дешевле почти на 40 гривен — с 133,24 гривны/килограмм до 91,26 гривны/килограмм: ценники на эту ягоду колеблются в диапазоне от 79,99 гривны/килограмм (в «Новусе») до 103,9 гривны/килограмм (в «Метро»).

Кроме того, снизилась стоимость огурцов — с 102,91 гривны/килограмм до 75,99 гривны/килограмм: гладкий сорт подешевел с 98,96 гривны/килограмм до 77,57 гривны/килограмм, а колючие — с 107,57 гривны/килограмм до 79,9 гривны/килограмм.

«Просели» цены и на красную разновидность помидор — с 83,42 гривны/килограмм до 68,92 гривны/килограмм, а розовая подешевела с 133,11 гривны/килограмм до 118,97 гривны/килограмм.

Ранее мы писали о том, что аналитики рассказали, какие овощи могут подешеветь уже в этом месяце.