О том, что к концу этого месяца, в крупных сетевых магазинах Украины фиксируется удорожание определенных частей свинины, однако стоимость сала несколько снизилась, пишет «НБН», ссылаясь на ценовой мониторинг «Минфина».

В частности, если сравнить с июлем, то стоимость свинины скорректировали в нижеуказанном порядке:

лопатка поднялась в цене 189,07 гривны/килограмм (в июле — 186,77 гривны/килограмм);

ошеек — до 258,53 гривны/килограмм (в июле — 252,9 гривны/килограмм);

подчеревок — до 181,24 гривны/килограмм (в июле — 181,02 гривны/килограмм);

ребра — до 182,96 гривны/килограмм (в июле — 179,65 гривны/килограмм);

набор для шашлыка — до 219,61 гривны/килограмм (в июле — 206,49 г гривны/килограмм).

Августовские цены на «домашнее» сало, по сравнению с июлем, не изменились — 254 гривны/килограмм, но соленый вид существенно подешевел: в конце июля продукт стоил 263,03 гривны/килограмм, а сейчас — 244,45 гривны/килограмм. Также, просела в стоимости свиная грудинка: вместо 180,6 гривны/килограмм, на кассе попросят заплатить лишь 172,41 гривны/килограмм.

Ранее мы писали о том, что в Украине значительно подешевели разные виды лука.