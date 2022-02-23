Здравоохранительное ведомство Украины традиционно обновило ковид-статистику за прошедшие 24 часа. Как информирует «НБН» со ссылкой на сайт Минздрава, на сегодня в нашей стране ситуация с коронавирусом следующая:

Подтвержденных случаев коронавируса – 4 783 835 (+ 25 062)

Активных случаев болезни – 655 573 (- 12 667)

Случаев выздоровления – 4 023 033 (+ 37 432)

Смертей – 105 229 (+ 297)

Количество заболевших COVID-19 украинцев в столице и регионах:

г. Киев — 441 459 (+ 3 699)

Закарпатская область — 112 101 (+ 385)

Черкасская область — 162 623 (+ 1 323)

Ивано-Франковская область — 181 250 (+ 424)

Одесская область — 324 426 (+ 1 142)

Черновицкая область — 150 177 (+ 294)

Луганская область — 79 332 (+ 701)

Хмельницкая область — 200 409 (+ 1 173)

Киевская область — 224 983 (+ 1 317)

Винницкая область — 149 373 (+ 523)

Херсонская область — 106 816 (+ 792)

Полтавская область — 178 303 (+ 1 686)

Харьковская область — 304 877 (+ 767)

Волынская область — 131 379 (+ 786)

Николаевская область — 145 014 (+ 1 120)

Кировоградская область — 44 694 (+ 414)

Донецкая область — 214 358 (+ 1 523)

Житомирская область — 191 613 (+ 870)

Сумская область — 181 526 (+ 591)

Днепропетровская область — 301 322 (+ 2 343)

Львовская область — 302 339 (+ 557)

Запорожская область — 213 834 (+ 1 274)

Черниговская область — 125 272 (+ 369)

Ровненская область — 170 542 (+ 617)

Тернопольская область — 145 813 (+ 372)

Система мониторинга распространения эпидемии коронавируса сообщила о ситуации с пандемией за прошедшие сутки в мире:

Случаев заболевания — 423 881 772 (+ 213 697)

Случаев выздоровления — 4 023 033 (+ 37 432)

Активных случаев болезни — 413 993 083 (+ 174 123)

Смертей — 5 865 656 (+ 2 142)

Лидируют по количеству заболевших СOVID-19 такие страны:

США — 78 642 385

Индия — 42 851 929

Бразилия — 28 353 689

Франция — 22 577 226

Великобритания — 18 826 750

В связи с улучшением ситуации с заболеваемостью коронавирусом в нашей стране, украинское руководство намеренно в ближайшее время ослабить карантин. Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, когда начнут действовать новые карантинные требования.