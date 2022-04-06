Министр Ирина Верещук объяснила, почему жители именно этих областей должны как можно скорее оставить свое место жительства и выехать в безопасное место, информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

По словам министра, эти регионы нужно покинуть, пока существует такая возможность, чтобы не оказаться под огнем и угрозой погибнуть. Верещук подчеркнула, что огонь будет практически невозможно остановить, поэтому эвакуация – путь к сохранению жизни.

Она добавила, что отвод подразделений оккупантов из Киевской и Черниговской областей не был «жестом доброй воли» солдат Путина накануне очередного раунда переговорного процесса украинской и российской делегаций.

Ранее Арестович сообщил, что российские захватчики хотят к 9 мая полностью захватить для кремлевского диктатора Донецкую и Луганскую области. По словам советника главы ОПУ, глава Генштаба России рискнул своей карьерой и пообещал Путину выполнить соответствующий приказ.