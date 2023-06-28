О том, что наши силовики уже задержали агента, работающего на российские спецслужбы, который помог навести ракетный удар ВС РФ на кафе в центре Краматорска во вторник, 27-го июня, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Telegram-канал Службы безопасности Украины.

В частности, задержанный — житель Краматорска, работающий в местном газотранспортном предприятии, и давно вышедший на контакт с ГРУ РФ. Именно этому злоумышленнику оккупанты поручили во вторник выяснить информацию о работе городского кафе, и зафиксировать наличие в нем посетителей: агент спецслужб России провел скрытую видеосъемку внутри заведения, включая и размещение автомобилей, припаркованных рядом, после чего переслал видеофайл россиянам.

В СБУ подчеркивают, что лишь вследствие получения вышеуказанной информации, российские захватчики смогли произвести огневое поражение кафе, в котором находились люди.

Стоит отметить, что мужчину-наводчика ранее дистанционно завербовало российское ГРУ, еще до вторжения РФ в Украину, и с началом войны, «активировало» скрытого агента, поручив вести сбор данных, касающихся мест базирования и перемещения Сил обороны около Славянска и Краматорска. Также, коллаборант должен был предоставлять геолокации местной критической инфраструктуры и объектов, которые массово посещает гражданское население.

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