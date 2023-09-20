О том, что Варшава может расширить запретный перечень украинских сельхозпродуктов, если Киев введет эмбарго на ввоз определенных польских агротоваров, пишет «НБН», ссылаясь на заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, опубликованное местным изданием Polsat News.

По словам Моравецкого, он открыто предупреждает власти Украины о последствиях обострения данного конфликта, в частности, относительно добавления Варшавой большего количества «продуктов [украинских] к запрету на ввоз в Польшу». Польский премьер-министр акцентировал, что его сограждане первыми многое предоставили Украине, потому и рассчитывают на соблюдение их интересов.

Моравецкий подчеркнул, что Польша будет решительно отстаивать собственные потребности, уважая трудности украинской стороны, но для нее интересы своих фермеров — «являются самыми важными».

Ранее мы писали о том, как Моравецкий прокомментировал решение Польши о продлении запрета на импорт зерна из Украины.