О том, что в ближайшее время наша страна может ввести ответное эмбарго, касающееся ввоза лука, томатов, капусты и яблок из Польши, пишет «НБН», ссылаясь на заявление замглавы Министерства экономики-торгового представителя Украины Тараса Качки, опубликованное в издании Rzeczpospolita.

По словам Качки, после 5-ти месяцев безрезультатного переговорного процесса с Варшавой, Киев фактически потерял надежду на решение этой спорной ситуации, вследствие чего сделал запрос во «Всемирную торговую организацию». Кроме того, с учетом того, что Польша не только пролонгировала ранние ограничения, но и дополнила запретный список большим количеством продукции, в частности, мукой и зерновым шротом, у Украины есть законное право на соответствующее ответное эмбарго.

Замглавы Минэкономики акцентировал, что главной причиной введения вышеуказанных ограничений, является попытка доказать Польше, что она не имеет права вводить такие меры, предварительно не закончив диалог «с Еврокомиссией, как институтом, отвечающим за международную торговлю».

Ранее мы писали о том, что румынские фермеры требуют одностороннем порядке запретить не только ввоз зерна, но и прочих продтоваров из Украины.