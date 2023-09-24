О том, что Киев предлагает Варшаве ввести лицензирование ввоза украинской агропродукции, таким образом регулируя объемы зерна, отправленные в соседние страны, пишет «НБН», ссылаясь на материал издания RMF-24.

В частности, правительство Украины уже обязалось не выдавать указанные лицензии, не получив одобрение от Польши или Еврокомиссии, и если такая идея «понравилась» последней, то в Варшаве еще не определились с окончательным решением, полагая, что эта система не будет отличаться «прозрачностью», и сохранит высокие коррупционные риски.

Впрочем, представители Еврокомиссии уже предоставили Киеву собственные комментарии, касающиеся намерений по вводу лицензирования ввоза сельхозпродукции в ЕС, одновременно назначив дату заседания «Координационной платформы» по экспорту украинского зерна, но в первую очередь Украине необходимо отозвать иск во «Всемирную торговую организацию».

Ранее мы писали о том, что Дуда ответил, повлияет ли «зерновой кризис» на отношения между странами.