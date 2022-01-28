Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «Обозреватель».

В российских СМИ разгорелся настоящий скандал после того, как в сети появилось видео, на котором Верка Сердючка (Андрей Данилко) исполняет популярную в соцсетях песню «Батько – наш Бандера».

Российские СМИ на полном серьезе начали писать, что Данилко «плюнул в душу миллионам россиян», исполнив эту знаменитую песню.

А депутат Госдумы РФ, бывший так называемый «премьер» так называемой «ДНР» Александр Бородой сказал, что в «стране хватает своих придурков» и призвал запретить украинскому артисту въезд на территорию РФ.

Данилко прокомментировал шум в росСМИ и призыв запретить ему въезд на территорию страны-агрессора.

По его словам, когда он пришел домой, то узнал из социальных сетей о том, что террорист Бородай хочет запретить ему въезд на территорию РФ.

«Скажу так – лучше быть придурком, чем террористом», — ответил Данилко.

Кроме того, артист дал понять, что для него не станет проблемой запрет на въезд в РФ.

«Пусть запрещают, что хотят», — добавил артист.

Ранее стало известно, что Данилко получил солидную сумму за выступление в ОАЭ в новогоднюю ночь.