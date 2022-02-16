Председатель правления НСТУ Николай Чернотицкий не исключает, что новыми представителями нашей страны на международном песенном конкурсе в Италии могут стать участники нацотбора, группа Kalush Orchestra, информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал».

По его словам, в пятницу, 18 февраля, на собрании наблюдательного совета «Суспільного» может быть принято решение отправить в Турин Kalush Orchestra. Чернотицкий отметил, что на заседании оргкомитет будет обсуждать кто заменит Alina Pash.

В то же время артистка в своих соцсетях сообщила о том, что она сняла свою кандидатуру для участия в «Евровидении». Alina Pash рассказала подписчикам, что ей трудно выдерживать виртуальную войну и волну хейта, которая обрушилась на нее после победы на нацотборе. Певица заверила, что приняла решение не ехать на конкурс с тяжелым сердцем и она сожалеет, что так сложилась ситуация.