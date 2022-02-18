Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Instagram-страницу Оли Поляковой.

Яркая представительница украинского шоу-бизнеса Оля Полякова не устает радовать своих поклонников новыми публикациями в социальной сети. На этот раз исполнительница, которая недавно вернулась с отдыха, опубликовала коллаж из двух фото.

На первом знаменитость позирует в эффектном черном платье с ярким сценическим макияжем. А вот на втором снимке «супер-блондинка» запечатлена в белом пляжном костюме, без капли макияжа.

Фото — Инстаграм-аккаунт Оли Поляковой

Полякова поинтересовалась у поклонников, какой из ее образов им нравится больше.

«Натуральность или жесткий гламур? За какой образ ты?», — спрашивает артистка у фанатов.

Фанаты пишут, что «супер-блондинка» замечательно выглядит в любом образе.

«В обоих образах хороша». «Каждому образу есть время и место». «Оба образа крутые», — пишут фолловеры.

При этом некоторые подписчики пишут, что им больше нравится натуральный образ артистки – без сценического грима.

«Естественная натуральность и природная красота». «Вы красивая дама, но натуральность ближе», — «засыпали» комплиментами артистку подписчики.

Ранее Оля Полякова произвела фурор в сети в красном наряде.