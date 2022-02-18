Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Instagram-страницу Оли Поляковой.
Яркая представительница украинского шоу-бизнеса Оля Полякова не устает радовать своих поклонников новыми публикациями в социальной сети. На этот раз исполнительница, которая недавно вернулась с отдыха, опубликовала коллаж из двух фото.
На первом знаменитость позирует в эффектном черном платье с ярким сценическим макияжем. А вот на втором снимке «супер-блондинка» запечатлена в белом пляжном костюме, без капли макияжа.
Полякова поинтересовалась у поклонников, какой из ее образов им нравится больше.
«Натуральность или жесткий гламур? За какой образ ты?», — спрашивает артистка у фанатов.
Фанаты пишут, что «супер-блондинка» замечательно выглядит в любом образе.
«В обоих образах хороша».
«Каждому образу есть время и место».
«Оба образа крутые», — пишут фолловеры.
При этом некоторые подписчики пишут, что им больше нравится натуральный образ артистки – без сценического грима.
«Естественная натуральность и природная красота».
«Вы красивая дама, но натуральность ближе», — «засыпали» комплиментами артистку подписчики.
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