Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Instagram-страницу Тины Кароль.

В среду, 11 мая российский исполнитель, ярый путинист Григорий Лепс отправился на оккупированный территории Донбасса, чтобы там петь для российских захватчиков. Одиозный артист опубликовал, как спешит в Донецк с российским оккупантом. По дороге он пел песню Владимира Высоцкого «Рыцарский турнир».

Приезд Лепса на временно оккупированный Донбасс не остался без внимания известной украинской певицы Тины Кароль. Она без стеснения высказала в адрес Лепса все, что думает о нем.

Артистка также вспомнила, как когда-то ответила «нет» на предложение Лепса стать ее продюсером.

«Нутро животного. Все было ясно еще тогда, когда я сказала тебе «НЕТ»», — пишет она.

Певица предложила одиозному артисту приехать на контролируемую Украиной территорию, пообещав ему «теплый прием», как врагу нашей страны.

«Ты будешь пищей для червей. Мы призираем «короля». Трек выбрал класс, молодчага», — резко сказала знаменитость.

Неизвестно дошли ли слова Тины Кароль к адресату, но своим заявлением артистка высказала мнение многих украинцев.

К слову, 11 мая Тина Кароль прилетела в Японию, где у нее запланирован концерт и встречи с дипломатами и официальными лицами.