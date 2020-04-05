Хитрость, о которой нужно знать всем: при таком способе очищенный картофель может храниться до 5 дней

В Украине и не только одним из любимых и востребованных продуктов является картофель. Стоит недорого, да и самим вырастить не сложно, если есть где.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на vesti-ua.net.

И всем, наверное, знакома ситуация, когда очищенного картофеля оказалось больше, чем нужно было для готовки. Нужно его как-то сохранить. Известный способ – подержать в воде, но это не более, чем на сутки. Больше в воде держать нельзя. В морозилку – не вариант.

Вот тут то и пригодится способ, о котором, кстати, мало кто знает.

При этом способе картофель сохраняется свежим и невредимым до пяти дней.

Необходимо взять чистый полиэтиленовый кулек и поместить туда очищенный картофель, затем выпустить из пакета немного воздуха и завязать.

И в таком виде нужно положить картофель в холодильник на полку для хранения овощей. Таким образом очищенный картофель прекрасно хранится и сохраняется свежим до пяти дней. Таким же способом можно сохранять и другие овощи.

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