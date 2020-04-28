Новые симптомы коронавируса у детей: в Британии обнаружили серьезную угрозу

Последние три недели в Британии участились ранее неизвестные симптомы коронавируса у детей. Воспалительные симптомы стали серьезной угрозой для детей и их родителей.

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на Национальную службу здравоохранения Великобритании.

Природа новых симптомов еще полностью не изучена, но достоверно известно, что эти симптомы появляются у детей, которые заражены коронавирусом.

«Мы боимся,что в Британии выявлен новый опасный симптом коронавируса у детей. Однако мы не отбрасываем возможность того, что это некий новый неизвестный науке патоген», — сказано в сообщении службы здравоохранения Великобритании.

Специалисты отмечают, что у детей замечены боли в животе, негативные желудочно-кишечные симптомы и воспаление оболочки сердца (панкардит).

У детей присутствуют симптомы синдрома токсического шока и апатичная форма так называемого синдрома Кавасаки. Показатели крови таких больных крайне схожи с показателями тяжело больных на коронавирус.

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