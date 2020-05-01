Впервые с 2015 года: в «ДНР» увеличили размер минимальной заработной платы

Общество
Ольга Гергелюк0
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Подконтрольные оккупантам СМИ сообщают, что «правительство ДНР» приняло решение увеличить размер минимальной заработной платы. Отныне минимальная заработная плата в «республике» составляет 3168 рублей.

зарплата в "ДНР"
Зарплата в «ДНР». Фото — antikor.com.ua

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на портал DonPress. 

«Власти» так называемой «ДНР» решили пересмотреть размер минимальной заработной платы в «республике». С 2015 года и до сегодняшнего дня минимальная заработная плата в «республике» составляла 2514 рублей. «Правительство ДНР» решило немного увеличить минимальную зарплату.

«Установить в ДНР минимальную заработную плату в размере 3168 рублей», — сообщается в документе «постановления»«правительства ДНР».

Данная сумма применяется для установления размера тарифной ставки для рабочих 1-го разряда.

Стоить отметить, что ранее информационные ресурсы, которые освещают ситуацию в ОРДЛО, сообщали, что в «республике» достаточно сложная экономическая ситуация. Блогер «Вольнодумец» сообщал, что РФ значительно сократила финансирование непризнанных «республик». Из-за этого главарь «ДНР» Денис Пушилин часто созывал совещания «министров республики», чтобы принять какие-то решения по поводу экономических проблем в «республике».

Также ранее мы сообщали, что Ветераны Второй мировой войны, которые проживают на временно неподконтрольной Украине территории получили единоразовые денежные выплаты ко Дню Победы.

 

 


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