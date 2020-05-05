Подразделения НВФ готовятся к ротации на Донбассе: украинская разведка назвала сроки

На территории временно оккупированного Донбасса командиры НВФ возобновили подготовку к очередной ротации. По информации украинской разведки, боевики планируют провести ротацию во второй половине мая.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на портал DonPress.

Главное управление разведки Украины сообщает, что, несмотря на пандемию коронавируса российские наемники планируют провести ротацию среди подразделений НВФ в середине мая.

Но, по данным разведки, боевики могут провести ротацию на передовой и раньше.

Кроме того, по информации ГУР МОУ, представителям НВФ не хватает медицинских масок и других средств индивидуальной защиты, и это несмотря на «гуманитарную помощь» из РФ. Известно, что боевики разворовали гуманитарную помощь от РФ. Средства индивидуальной защиты попали в аптеки, таким образом, боевики хотели заработать денег на гуманитарной помощи от РФ.

Как известно, ранее офицер ВСУ, блогер Анатолий Штефан сообщал, что боевики «ДНР» обязали заключенных шить маски. Кроме того, боевик Александр Ходаковский ранее в своих социальных сетях сообщал, что в свободное от дистанционного обучения время, школьники шьют маски представителям НВФ.

Ранее мы сообщали, что Резников озвучил сроки реинтеграции ОРДЛО в Украину.