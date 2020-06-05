Глава Донецкой ОГА выступил против скорого открытия КПВВ на Донбассе: чиновник озвучил причину

Глава Донецкой ОГА Павел Кириленко опасается, что после открытия КПВВ на Донбассе на подконтрольной Украине территории Донецкой области начнется вторая волна коронавируса. Чиновник отметил, что на неподконтрольных Украине территориях Донбасса ситуация с коронавирусом «неконтролируемая».

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Depo.Донбасс».

Глава Донецкой ОГА Павел Кириленко заявил, что он прекрасно понимает, что из-за закрытых КПВВ у жителей региона возникает ряд трудностей. Но в то же время чиновник отметил, что он опасается, что после того, как КПВВ на Донбассе возобновят свою работу, в Донецкой области может резко увеличиться количество заболевших коронавирусом.

«Мы достигли без преувеличения весомого результата в борьбе с коронавирусом на территории области, и он просто может быть сведен на нет. Открытие КПВВ и неконтролируемая ситуация на оккупированных территориях, могут иметь последствия, можно даже говорить о второй волне», заявил Кириленко.

Напомним, что в штабе ООС сообщили, что пропуск граждан через линию соприкосновения начнется уже на следующей неделе, 10 июня.

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