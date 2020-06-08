Открытие КПВВ на Донбассе: информационный ресурс сообщил, кого будут пропускать в первую очередь

Подконтрольный оккупационным «властям» «Л/ДНР» информационный ресурс «Типичный Донецк» пишет о том, что уже через несколько дней начнется пропуск граждан через линию соприкосновения на Донбассе. По информации ресурса, в первую очередь будут пропускать людей, которые официально трудоустроены на подконтрольной Украине территории, а также студентов.

Об этом сообщил портал DonPress, сославшись на Telegram-канал «Типичный Донецк», передает НБН.

Информационный ресурс «Типичный Донецк» пишет, что на днях начнется пропуск граждан через КПВВ на Донбассе. По информации автора публикации, из-за пандемии коронавируса, КПВВ на Донбассе будут работать по адаптивным карантинным правилам.

Кроме того, ресурс проинформировал по поводу того, кого будут пропускать через линию соприкосновения в первую очередь. По информации автора публикации, первыми, кто получит право на пропуск через КПВВ, будут студенты и дети, которые учатся на подконтрольной Украине территории. Кроме того, пропускать будут людей, которые трудоустроены на подконтрольной Украине территории.

Как известно, в штабе ООС ранее сообщали, что КПВВ на Донбассе готовятся к открытию с 10 июня.

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